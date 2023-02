Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Leo Q. Onderwater ’Wereld snakt straks naar voedsel van onze bodem’

Door Leo Q. Onderwater

Architect en stedenbouwkundige Leo Onderwater op de Markerwaarddijk bij Lelystad. „In de Markerwaard bijvoorbeeld is 20.000 hectaren zeer vruchtbare, relatief goedkope land- en tuinbouwgrond beschikbaar, alsook een areaal van 12.000 hectaren voor bos- en natuurbouw.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Met de ligging in een vruchtbare delta moet Nederland een toonaangevende rol blijven vervullen in de wereldwijde voedselvraag. Dat is de morele plicht die Nederland heeft ten opzichte van droge en onvruchtbare gebieden elders in de wereld, argumenteert Leo Onderwater.