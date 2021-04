’Koopkracht gaat flink omlaag’

De fabrieken in China (en waarschijnlijk elders) maken overuren om aan de vraag naar goederen te voldoen. We zien dus een gigastijging in grondstofprijzen, logistieke kosten etc etc. Dit zal in zijn geheel een behoorlijke prijsstijging voor de consument betekenen hetgeen dus een geldontwaarding is (giga inflatie)

De huizenprijzen zullen dus niet sterk dalen in euro’s alleen zullen die euro’s veel minder waard zijn omdat de koopkracht gehalveerd zal zijn en daarmee ook de absolute staatsschulden. De Covid-19 rekening gaan we over de hele wereld gepresenteerd krijgen. Die stenen blijven dus een veilge belegging reken jezelf alleen niet te rijk.

Jeffry Kuperus

Shenzhen, China