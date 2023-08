’Meer geld naar armoede’

Dat er in een rijk land als Nederland ruim een miljoen mensen onder de armoedegrens leven, is toch wel iets om je diep voor te schamen.

Als het demissionaire kabinet nog als laatste stuiptrekking iets goeds wil doen, moet het van die 35 miljard euro die gereserveerd is voor het klimaatvraagstuk en voor stikstofreductie, minstens 20 miljard besteden aan de armoedebestrijding.

De stikstofproblematiek kan best nog een poosje wachten, want vanuit de ons omringende landen komt ook nog genoeg stikstof overgewaaid, zodat het nu nog water naar de zee dragen is. Dus, demissionair kabinet, ga aan de slag!

Erik Veerman, Woerden