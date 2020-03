Brief 3: ’Groene grootheidswaanzin van EU’

Ook is er besloten dat er op dit dossier geen veto’s mogelijk zijn door de lidstaten. Want stel je voor dat een land of een bevolking een andere mening heeft!

Daar waar het milieu gecompenseerd moet worden krijgen de burgers een rekening, en de mensen van de Europese commissie zullen voornamelijk, via EU-wetgeving, hun eigen salaris compenseren. Want wetten bedenken is leuk maar het is wel de gewone burger die het moet ophoesten.

B. Weijsman, Landsmeer