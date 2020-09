Wist Basim wel dat een Nederlandse vlieger die bom had gedropt?

Ambitieuze jonge journalisten komen vaak van school vol hoop dat ze met hun onthullingen de wereld gaan verbeteren en ’mensen gaan redden’. Ze hebben de film Spotlight gezien en denken: zo’n groep misbruikslachtoffers in de katholieke kerk helpen, dat wil ik ook wel. In minder dan geen tijd komen ze daarvan terug. Mensen helpen, ja, van de regen in de drup.