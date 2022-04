Brief 1’Boete betaald uit schatkist’

Even gecheckt: die boete hoeft niet betaald te worden door de ambtenaren die zich misdragen hebben, maar wordt betaald door de Schatkist. Dus met geld dat opgebracht is door belastingbetalers. Zo gaat dat dus: de overheid kan u discrimineren, uw reputatie en financiën kapot maken, en de boete daarvoor wordt uit uw eigen zak betaald. Ach ja, in Nederland kan dat.

L. Verburg,

Geertruidenberg

