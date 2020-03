Brief 3 ’Wederzijds respect in politiek’

Over, dat er vast ook boze, 'fatsoenlijke' reacties waren, rept u niet. Ook niet over de reden van die boosheid. U gaat alleen in de aanval op kwaadaardige lieden, maar toont geen begrip voor de gekwetste gevoelens van andere lezers. Als iemand, op wie mensen gestemd hebben, constant voor rotte vis uitgemaakt wordt, kun je verwachten dat daar hevige reacties op komen. Wederzijds respect is het toverwoord om excessen in het publieke debat te voorkomen!

Bas van Gelder

