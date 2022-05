’EU laat burgerzaken liggen’

Hij haalt zijn theorie-examen en mag van het CBR afrijden. Echter het RDW geeft geen rijbewijs, want hij moet in Nederland wonen. Zijn theorie-examen is niet geldig in Frankrijk. Dus dat moet hij hier, in het Frans, overdoen. Mijn Nederlandse rijbewijs is wél geldig in Frankrijk. Ik heb de EU-parlementariërs dit voorgelegd, maar men wil geen oplossing vinden.

Europa bemoeit zich met alles, maar voor de burger belangrijke zaken laat men liggen.

M. Boret, Le Fousseret (Frankrijk)