Brief 3 ’Productie e-auto ook milieubelastend’

Heeft Timmermans nagedacht over de productie van die dingen? Dat is acht keer klimaatbelastender dan benzineauto’s. En wat te denken van de infrastructuur van stroomnetten? Heeft Timmermans in de gaten dat er kabels naar de miljoenen laadpalen moeten worden aangelegd? Denkt Timmermand dat de stroom voor al die e-auto’s uit de lucht komt vallen en niet hoeft worden opgewekt? Heeft Timmermans nagedacht of het feit dat stroomkabels in de grond liggen en warmte opwekken?

Kees Lemmens, Huissen

