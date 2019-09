’Salafisme beter in kaart brengen’

De salafistische weekendscholen zorgen voor een schok in politiek Den Haag. Het verbieden van dergelijke scholen is natuurlijk begrijpelijk en ook een goed signaal, maar haalt niet de salafistische angel uit de gehele moslimgemeenschap. Daar zullen we mee moeten leren leven in Nederland.

Wat we wel kunnen doen is dergelijk gedrag in kaart brengen en monitoren, zodat eventuele excessen in een vroegtijdig stadium worden onderkend en bestreden.

Dit alles is blijkbaar de beloning voor onze ruimhartige opstelling richting immigranten van islamitische afkomst. Goed beschouwd is dat een grof schandaal, waarbij het consequente wegkijken van links Nederland voor deze problemen ook bepaald niet helpt.

Jan Pronk, Beverwijk