’Voetbalcompetitie direct stopzetten’

Waarom nog treuzelen, nu duidelijk is dat het plezier in het professionele voetbal totaal is verdwenen en wedstrijden zonder publiek niet om aan te zien zijn. Daarnaast is het ongepast om in deze tijd waar het coronavirus zoveel slachtoffers eist door te spelen, nog even los wat dat zou betekenen voor de gezondheid van de spelers. Dus de KNVB doet er goed aan om een eigen beleid te voeren en de knoop tot het beëindigen van de competitie door te hakken.

Bas Overmars

Amsterdam