’Aanpak ’jubelton’ is gotspe’

Deze regeling, die fiscaal wordt versoberd, stelt ouders in staat om hun kinderen belastingvrij een flinke som geld te schenken voor de aankoop van een huis. Volgens onze overheid blijkt dat deze belastingvriendelijke regeling de huizenprijzen verder opdrijft. Maar dat is natuurlijk een enorme gotspe. Als iemand verantwoordelijk is voor de stijging van prijzen en schaarste op de woningmarkt is het wel onze eigen regering. Veel te weinig bouwen, onder andere door de belachelijke verhuurdersheffing voor woningcorporaties, en daarnaast ook nog eens onze grenzen wagenwijd open houden voor immigranten die ook moeten wonen.

Jan Pronk, Beverwijk