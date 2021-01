’Schrap snel exotische dierenmarkt’

Steeds meer partijen worden in beslag genomen maar het lijkt het topje van de ijsberg te zijn volgens Traffic, de instantie die voor de Europese Commissie de handel in wilde dieren bijhoudt. Als je beseft dat driekwart van de infectieziekten zoals corona via overdracht van dier op mens plaats vindt dan is het wachten op het volgende virus. Ook in Nederland zijn er diverse markten, waaronder in Zwolle, Den Bosch en Houten, waar ook exotische dieren worden verhandeld, onder de noemer dat het volgens de wet gebeurt.

Onbegrijpelijk dat dit niet onmiddellijk wordt verboden, ook de handel online. De wereld staat in brand door een virus dat ons nog jarenlang zal achtervolgen. Je kunt allerlei maatregelen in het leven roepen waarvan het effect nog niet meetbaar is, maar pak het bij de bron aan, anders is het wachten op de volgende ramp! Een handelsverbod zal resultaat geven en dan noem ik het dierenleed niet eens.

Cathy Stam-Gestman,

Purmerend