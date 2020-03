Brief 3: ’Niet klimaat maar virus grootste dreiging’

Er is ons lange tijd voorgehouden dat klimaatverandering het grootste probleem is dat de mensheid bedreigt. Het lijkt me ongeacht welke kant van het ’klimaatkamp’ je aanhangt dat die stelling als gevolg van corona, ’het virus waarvan je wist dat het zou komen’, niet overeind te houden is.

Niet het klimaat, maar corona en al zijn toekomstige broertje en zusjes vormen het grootste probleem waar we ons tegen moeten wapenen. Er worden duizenden miljarden euro’s wereldwijd uitgegeven aan het terugdringen van de menselijke CO2-uitstoot.

Wat nu als al die euro’s zouden worden ingezet voor de ontwikkeling van een ’sjabloon’-vaccin waar alleen nog de DNA-structuur van een virus hoeft worden in geprogrammeerd om direct inzetbaar te zijn? Over dat antwoord hoef ik in ieder geval niet lang na te denken.

Dr. Albert van der Wijk

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: