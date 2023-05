’Rekeningrijden fraudegevoelig’

Of de automobilist nu wel of niet per kilometer (meer) moet worden belast, laat ik even bezijden, maar rekeningrijden waarbij het aantal kilometers via een bepaalde route en tijd belast moet worden via een kastje en meetpunten wordt een ramp. Welke dienst er ook mee belast zal worden, de uitvoering zal zeer kwetsbaar zijn en fraudegevoelig. Een enorme administratieve rompslomp wordt opgetuigd. En wie betaalt het kastje? Maar het ergste van alles is dat rekeningrijden al lang bestaat door middel van accijns op fossiele brandstoffen. Deze is al relatief hoog in vergelijking met onze buurlanden, maar via de pomp betalen we op een gemakkelijke manier de rekening. Wie houdt deze idioterie tegen?

Andries F. Bongers