Door het beleid van de Italiaan Draghi, wordt de rente al jaren kunstmatig gedrukt. Met nu dan een spaarrente van 0 in zicht. De ECB zou dat doen om de economie te stimuleren. Broodje aap.

Draghi doet dat om systeembanken van wankele economieën overeind te houden. Economieën die de begrotingsregels aan hun laars lappen door veel meer uit te geven (lees: te lenen) dan hun inkomsten toestaan. Denk aan bijvoorbeeld... Italië.

Eerder werden ook al gelijksoortige broodjes verkocht. Zo zouden onze miljarden bestemd zijn om Griekenland te redden. Echter, met die miljarden heeft Griekenland voornamelijk Duitse en Franse systeembanken moeten aflossen. Banken die tegen beter weten in Griekenland hadden vol gepompt met onverantwoord krediet. Europa stond immers garant.

Beide sprookjes hebben dezelfde achtergrond. Door de rente te drukken en miljarden in Griekenland te steken, houden we systeembanken overeind. En daarmee ons zelf. Dat is de hoge prijs van de euro.

Willem de Kan