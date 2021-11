Premium Het beste van De Telegraaf

Traditie aan touwtjes

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Eén blik op een foto in de vrijdagkrant en ik werd jaren terug in de tijd geslingerd. Vanuit het niets rook ik ineens de geur van aardbeien. En daarna de geur van 4711, de eau de cologne van mijn overgrootmoeder. Geur, herinneringen en emoties huizen allemaal in het hetzelfde deel van ons brein. Soms gaat er dan plotseling een luikje open.