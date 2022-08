’Risico kernenergie valt mee’

Binnenland

Vermiste man dood aangetroffen in Surfvijver Waalwijk

Het lichaam dat woensdagochtend is gevonden in de Surfvijver in Waalwijk is van een man die daar dinsdagavond vermist raakte. Het slachtoffer is 36 jaar en komt uit Waalwijk. De man is verdronken, meldt de politie.