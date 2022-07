Uitslag Stelling: ’Omroep nog te gekleurd’

Volgens een rapport van het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet het publieke omroepbestel moderniseren. Maar liefst 80 procent van de stellingdeelnemers denkt hier net zo over. De inrichting van het publieke bestel sluit niet meer aan bij de maatschappij zoals die nu is, vindt het gros. Slechts 41 procent van de stemmers vindt dat de publieke zenders nog van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de commerciële zenders. „De toegevoegde waarde, zeker in deze tijd, is niet meer zo hoog als vroeger. Er zijn meer dan voldoende alternatieven voorhanden en de kosten zijn hoog. Zeker in verhouding tot het gebodene”, reageert een deelnemer.

Een derde van de stemmers geeft dan ook aan zelf helemaal niet naar de publieke zenders te kijken. Degenen die wel regelmatig naar de NPO kijken zijn vooral geïnteresseerd in nieuwsprogramma’s en documentaires. Veel respondenten hekelen echter wel het ’gekleurde’ karakter van de actualiteitenprogramma’s. „De omroep moet onafhankelijk worden van de politiek, geen bestuursleden met binding met politieke partijen, nu is er te veel links geluid.” Een andere stemmer onderschrijft dit: „De eenvormigheid en daarmee voorspelbaarheid moet verdwijnen. Goede informatieve programma’s zijn noodzakelijk. Meer kritische geluiden zoals bij Omroep MAX. Buiten de lijntjes durven kleuren!” Recente ontwikkelingen zijn echter wel positief, zegt menig stemmer. „De toevoeging van Omroep Zwart en Ongehoord Nederland maakt het completer en meer divers”, wordt er gezegd.

Het kabinet wil juist, onder meer naar aanleiding van de toetreding van Ongehoord Nederland en Omroep Zwart, de toetsingscriteria voor nieuwe én bestaande omroepen gaan aanpassen. Kwaliteitseisen moeten een grotere rol spelen voor toelating. Nu zijn vooral het aantal handtekeningen van belang. Van de stemmers is 48 procent blij dat het kabinet dit gaat aanpakken. Iemand zegt hierover: „De drempel tot toetreding moet hoger. Anders krijgen we ook hier versnippering. Kleine omroepjes, lage kwaliteit.”

Anderen zouden graag wat meer luchtigheid zien: „Er moet meer gelachen worden in plaats van praatprogramma’s, daar worden mensen niet vrolijk van.” Ook deze stemmer heeft het gehad met de sombere NPO: „Leuke avonden met veel humor, dat past zeker niet in het beleid. Ik ben er klaar mee, ik kijk wel Netflix!” Iemand anders vindt juist dat de publieke zenders weer ‘terug naar de basis’ moeten. „Stoppen met reisprogramma’s, Boer zoekt Vrouw, First dates en ander amusement. Terug naar kerntaken, nieuws en cultuur!”

En, ’verjongen’ heeft toch weinig zin, wordt veelal gesteld. „Voor jongeren is tv niet belangrijk, voor ouderen wel. En daarvoor is de NPO prima. Dus vooral niet aanpassen voor jongeren, die kijken toch niet!” Een minderheid vindt dat er helemaal niet aan het publieke bestel gesleuteld moet worden: „Door de diversiteit in het huidige omroepbestel is er voor ieder wat wils. Dus, lekker vanaf blijven. Er is al meer dan genoeg bagger op de commerciële zenders.”