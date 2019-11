„We kunnen best zonder hersenloze pulp-tv”

Want over één ding zijn ze het allemaal wel eens: het format en de deelnemers aan die programma’s verhogen het niveau van de zender bepaald niet.

Alex Duiker is daarnaast bang voor de invloed op met name jongeren van deze reality shows: „Men gaat het kopiëren in het ’echte’ leven en je ziet wat ervan komt. Vrouwonvriendelijke hufterigheid door vervelende jochies.” Hij vindt een medestander in Pegode: „In een tijd waarin we allemaal over ’respect’ spreken, waarin we schande spreken van foto’s op internet en telefoon, waarin we boos reageren op betasten van meisjes door grote groepen mannen, lijkt het mij belachelijk dat we naar verkapte seksprogramma’s zouden moeten kijken. Goed dat het van de buis gehaald word. Slecht voorbeeld voor de jeugd!”

Knop op je tv

Nou ja, Pegode, van móeten is dus geen sprake, betoogt Jodre: „Iedereen zit wel negatief te doen over dit soort programma’s en verwijt de makers van alles, maar de realiteit is dat als er niemand naar kijkt, het binnen een week van de tv is. Veel mensen zijn ineens verontwaardigd, maar kijken er wel naar. Er zit een knop op je tv, zongen we bijna 40 jaar geleden al. Kijk gewoon niet naar die zooi en we zijn er vanaf.”

"De hoge kijkcijfers zeggen meer over de kijkers dan over de makers"

Aan de andere kant vormt deze Kwestie voor veel reageerders een aanleiding eens lekker los te gaan op alles wat er met onze televisieprogrammering mis is. Netjepeer verlangt naar de dagen van weleer: „Het zou gewoonweg verboden moeten worden om zulke programma’s uit te zenden of te maken. Als je de voorstukjes ziet ga je al over je nek door dat stomme gedoe. Wat zijn het een stel nietsnutten die hieraan meedoen. Breng maar iets normalers op tv, een goede show of een spelprogramma zoals vroeger De Honeymoonquiz, waar de mensen voor thuis bleven; met normale mensen, met een lach en een traan. Dát is wat de gemiddelde Nederlander wil en niet al die opvallende hersenloze types. Of een goede comedy of kijk eens naar Hendrik Groen. Oké, het komt soms saai over, maar is toch ook leuk. Het is wel de realiteit met een knipoog waar vele mensen naar kijken. Neem daar een voorbeeld aan.”

Prima, misschien een goed idee, maar het van overheidswege verbieden van tv-programma’s stuit anderen weer tegen de borst. Kieviet uit het mooie Emsland wordt er wat cynisch van: „Ja, laten we het verbieden. We laten de overheid bepalen wat wel en wat niet op tv mag. Echt een heel goed idee van jou!”

Porno

RTL-programmabaas Van der Vorst komt er overigens niet heel goed vanaf bij de reageerders. Zeker, zijn beslissing om de programma’s van de buis te halen valt in goede aarde, maar daar is hij wel wat laat mee, zo vinden velen. Tijger_lady zegt: „Ik vind De Villa meer een bordeel dan een programma, is dit alles wat ze tegenwoordig nog kunnen maken? Weg ermee…” En verder is er onbegrip over het feit dat Van der Vorst kennelijk niet eerder wist wat er op ’zijn’ zender werd getoond. Donut2000 zegt daarover: „Als directeur behoor je op de hoogte te zijn van wat er in je bedrijf rondgaat! Dat bij RTL de porno hoogtij viert, geeft aan dat er geen controle is. Het hele zaakje van verantwoordelijken dient dus onmiddellijk te verdwijnen, inclusief de falende directeur!”

Reageerder Jodre zei het eerder al: er keken wel genoeg mensen naar de programma’s om ze op de buis te houden. En Kanty heeft ook geen medelijden met de deelnemers die zich na afloop beklagen over druk of sturing vanuit de programmaleiding: „Ze weten donders goed wat ze doen. En ze zijn er zelf bij. Je zult er maar in zitten en je zelf terug zien op tv. Wie het zien wil moet dat zelf weten.” Sharongorkum keek daarom dus wel: „Iedereen wist waar hij/zij aan meedeed en laten we eerlijk zijn... wij vinden/vonden dit allemaal leuk om naar te kijken. Ik zeg: Terug op de buis! Met sterkere deelnemers en geen jankerds!” Precies datzelfde zegt ook burgerman51: „Gewoon mee doorgaan, maar dan alleen met mensen die mentaal stabiel zijn en er zelf ook van genieten.”

De grote vraag – tenslotte – is wie we erop moeten aankijken. Cappuccino houdt ons daarbij een spiegel: „Niet alleen de makers, maar u als kijker bent medeverantwoordelijk voor het feit dat dergelijke baggerprogramma’s op tv komen. U, als kijker, heeft de vrijheid om wel of niet te kijken, maar zolang u, de kijker, massaal op dergelijke programma’s afstemt, zullen deze programma’s blijven komen. (..) Veroordeel dus niet de omroep, maar veroordeel u zelf. De hoge kijkcijfers zeggen meer over de kijkers dan over de makers.”