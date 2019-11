Het kabinet is naarstig op zoek naar stikstofruimte. Wat mij betreft is dit het woord van het jaar 2019. Het heeft iets beklemmends, alsof de Haagse stolp vacuüm wordt gezogen, de vlam dooft, verstikking dreigt en de paniek toeslaat. Een heel accuraat woord ook, want dat is precies wat er aan de hand is.