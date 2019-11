Een mooie metafoor waar wij in Nederland voor willen staan. Toch heeft een groep blanke Nederlanders nog steeds niet geaccepteerd dat wij al een hele tijd een multiculturele samenleving zijn. Op het voetbalveld kwam dit pijnlijk aan het licht. De minister-president reageerde geagiteerd op de spreekkoren die speler Ahmed Mendes Moreira diep in het hart raakte. Mark Rutte verkondigde dat niet alleen de politiek racisme kan oplossen, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf. Maar hoe doe je dat als burger, als supporter? Afstappen op een groep die racistische opmerkingen of spreekkoren bezigen is naïef. Zelf ter plekke een groep formeren om er vervolgens op af te stappen lijkt mij ook niet de juiste oplossing. Ik roep bij deze alle supporters op om zich massaal te uiten wanneer er sprake is van racisme. We moeten als meerderheid gaan fluiten en klappen tegelijk, dit om zo deze negatieve minderheid te overstemmen. Met dit collectieve statement keuren we niet alleen racisme af maar steunen we ook de gedupeerde. Fluiten en klappen voor gelijkheid, het verbindt.

Theo Storm

Utrecht,