’Kroon moet niet zo zielig doen’

De militaire rechtbank acht bewezen dat Kroon met zijn geslachtsdeel naar agenten zwaait en een agent een kopstoot geeft. Kroon ontkent in alle toonaarden, maar de videobeelden spreken duidelijk tegen. Wel geeft hij openlijk toe dat hij tijdens zijn arrestatie dronken was, dus in de kern weet hij dus niet echt goed wat hij doet.

Bekijk ook: Toekomst van ridder Kroon kleurt zwart

Kom op man, geef de strafbare feiten gewoon toe, dat maakt je meer kerel dan dat gelieg en bedrieg. Nu sta je niet alleen bekend als schennispleger en kopstootgever maar ook als leugenaar. Om de vermoorde onschuld te spelen siert je niet, verantwoording dragen voor je daden des te meer.

Rob Koelewijn, Lisse