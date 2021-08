’Boosterprik voorkomt leed’

Dit om deze groepen weerbaarder te maken tegen de deltavariant en het voorkomen van een nieuwe golf in de herfst. In Nederland twijfelt de overheid en wacht men op advies van de Gezondheidsraad. Zouden de instituten in de hierboven genoemde landen dan meer weten als onze Gezondheidsraad? Ik denk het niet, behoudens dat het Nederlandse instituut waarschijnlijk zijn bestaansrecht wil onderschrijven. Het voorkomen van een nieuwe golf door een ’boosterprik’ kan veel persoonlijk en economisch leed voorkomen. Minister De Jonge, dit is uw kans om na alle minder goed uitgepakte acties een verstandige beslissing te nemen.

Rick Struik, Zaanstad