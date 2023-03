Premium Het beste van De Telegraaf

De week van de hoofdredacteur Klimaatpaniek in media op retour

Door Paul Jansen

’Is er per ongeluk iets misgegaan bij jullie invalshoek”, twitterde een eindredacteur van WNL deze week sarcastisch na een Telegraaf-artikel over het laatste VN-klimaatrapport. De strekking van het stuk was namelijk dat klimaatwetenschappers milder zijn geworden in hun oordeel om opwarming van de aarde tegen te gaan. Sloegen wij de plank mis? Of was deze journalist van de publieke omroep geconditioneerd door de jarenlange gepredikte hel en verdoemenis?