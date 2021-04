’Vertrouwen in politiek teruggeven’

De heer Tjeenk-Willink is afgelopen donderdag begonnen als informateur om te bezien of er nog mogelijkheden zijn een coalitie te vormen. Na het gesprek dat de partijleiders met de informateur hadden verklaarden ze allemaal, aan de aanwezige pers, dat het vertrouwen in elkaar een flinke deuk had opgelopen en dat het veel werk zou vergen dit vertrouwen te herstellen.

Geen woord werd er gerept over het feit dat de partijen het belangrijk vonden dat zij het zeer belangrijk vinden dat de burger het vertrouwen in de politiek terugkrijgt. Is het dan toch waar? Bedankt voor uw stem, wij regelen het verder voor onszelf wel, U telt niet meer mee.

Corrie Geerders, Alkmaar