EU-staten in grote nood wel helpen

Op dit moment zijn er echter een aantal omstandigheden die sterk in het nadeel werken voor juist die landen. Misschien hadden Italië en Spanje eerder en ingrijpender maatregelen moeten nemen tegen de coronacrisis, maar de inwoners daar worden wel erg zwaar getroffen door de dramatische sterfte. Overigens is ook onze overheid terughoudend geweest met het nemen van rigoureuze maatregelen.

Hoe dan ook, het is nu niet de tijd om met een belerend opgeheven vingertje het financieel-economische beleid van andere landen te bekritiseren.

Uitgangspunt moet zijn dat we onze mede-lidstaten helpen in tijden van nood, zoals andere landen ons ook hielpen na de oorlog en na de watersnoodramp. Overigens is het ook in ons belang dat er geen EU-landen omvallen, al dan niet buiten hun schuld. We moeten als Europa ons steunbeleid wel zodanig vorm geven dat het geld niet in een bodemloze put van bijvoorbeeld vroeg-pensioen terecht komt.

C. van der Toorn,

Oude Wetering