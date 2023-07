’Winst gaat de grens over’

Kunnen ze in Den Haag wel rekenen? Er wordt nu over de grens veel geld uitgegeven door Nederlanders aan benzine, diesel, boodschappen, drank en tabak. Dat scheelt veel omzet voor de bedrijven in ons land. Alle winst voor de staatskas door prijsverhoging van o.a. benzine en diesel valt zo weer weg en komt in Duitsland terecht. Kortom, niets bereikt door deze prijsverhogingen alleen (weer) onrecht voor de burgers.

J. Snijders