’Coronabestrijding niet politiseren’

’Sputnik symboliseerde de vijand’ schrijft Hoogland over het verleden, en nu bestellen de Hongaren ’glashard twee miljoen doses van Sputnik V’.

De foutieve opvatting van Hoogland laat wellicht zien waarom Nederland, met een vaccinatiegraad per hoofd van de bevolking dat de helft is van het Hongaarse percentage, helaas achterloopt op alle EU-landen wat betreft vaccinaties per hoofd van de bevolking, met uitzondering van Letland en Bulgarije.

Als Nederland het leven van Nederlanders in gevaar wil brengen door de toegang tot Covid-19-vaccins te politiseren, zijn ze vrij dat te doen, maar Hongarije geeft prioriteit aan het redden van de levens van Hongaarse burgers en het vertragen van de verspreiding van het virus.

Onze buurman, Servië, liep geen vertraging op door het gezamenlijke EU-vaccininkoopprogramma en hoefde niet te wachten op groen licht van het Europees Geneesmiddelenbureau om met massale vaccinatie te beginnen. Servië behoort tot de leiders in de wereldwijde vaccinatierace. Hoe is Servië daar gekomen? Met behulp van de Russische Sputnik V-prik.

De zet van Hongarije is niet onberaden. Onze volksgezondheidsinstantie heeft het Russische vaccin grondig getest en het gebruik ervan goedgekeurd.

Dr. Zoltán Kovács, woordvoerder

van de Hongaarse premier Viktor Orbán