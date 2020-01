’Koopkracht drastisch afgenomen’

Dus zowel compensatie voor de prijsstijging als voor de loonstijging. Gelet op de belastingtarieven in die tijd zou mijn netto koopkracht er bij pensionering niet op achteruit gaan. Laatst kwam ik een loonstrookje tegen uit 2001, het jaar voor de invoering van de euro. Daaruit bleek dat ik (omgerekend) ongeveer net zo veel verdiende als nu.

Als je even googelt, zie je dat de cumulatieve inflatie ongeveer 40 procent is geweest. Echter in het boodschappenmandje waarmee de inflatie wordt berekend zijn niet alle stijgingen van overheidstarieven (ozb, zorgpremies, energieheffingen etc) meegenomen. Ik overdrijf dus niet als ik zeg dat mijn koopkracht sinds 2001 met 50 procent is afgenomen. En het einde van de ellende is nog lang niet in zicht. Het kopen van een nieuwe auto, laat staan een elektrische, zit er dus niet meer in. Wel wrang is dat ik via allerlei (energie-) heffingen mee mag betalen aan de aanschaf van elektrische auto’s door de meer gefortuneerde landgenoten.

Hans Bakker, Ridderkerk