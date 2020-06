De auto gauw in de berm gezet en in de stromende regen ’het thuisbrengertje’ eronder gezet. Gelukkig kwamen we al gauw langs garage Broekhuis in Harderwijk waar we heel vriendelijk werden ontvangen. Ze hebben de band geplakt en de wieldoppen gesopt. We kregen koffie en als klap op de vuurpijl werd de auto nog gratis door de wasstraat gehaald. Hier werden we heel blij van.

Ton en Joke Appel, Wognum