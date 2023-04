Brief 3: ’In België nog ontzag voor de leraar’

In 1953 kwam ik thuis met een blauw oog. Mijn vader keek op uit zijn krant en keek vragend. Ik zei dat de Duitse leraar me een tik had gegeven. Zijn reactie, ’dan zul je dat wel verdiend hebben’. Hij had gelijk. Ik denk dat deze mentaliteit een van de redenen is waarom Nederlandse leraren liever in België les geven. Geen pamperkindertjes en ontzag en eerbied voor leraar.

J. van de Water, Voorburg

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: