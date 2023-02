Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Schrikbarend uit de hoogte, vol dedain

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Ze doet het zelf. Dat is nu definitief bewezen. Ze doet het zelf, ze vraagt er daarmee om en het gaat nooit meer over. Let maar op: Sigrid Kaag, zij die zichzelf hoog boven ons verheven acht, zal haar minachting jegens mensen die in haar ogen van een lagere kaste zijn, ook in de toekomst niet kunnen bedwingen.