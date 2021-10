De politie dient zich zo onpartijdig mogelijk te presenteren, dus zonder hoofddoekje

Sterren

The Cosby Show-actrice Keshia Knight Pulliam getrouwd

Keshia Knight Pulliam is getrouwd met acteur Brad James. De 42-jarige actrice, die in de jaren 80 wereldberoemd werd als Rudy Huxtable in comedyserie The Cosby Show, deelt via Instagram foto’s van de ceremonie die plaatvond in hun eigen achtertuin.