Uitslag stelling: ’Meer steun voor zzp’ers’

Hierin zit extra geld voor bedrijfstakken zoals de horeca. Ook zzp’ers en flexwerkers krijgen iets meer steun, maar de meeste deelnemers betwijfelen dus of dat wel genoeg is voor veel mensen om het hoofd boven water te houden.

De steun voor het bedrijfsleven, met behalve de horeca bijvoorbeeld ook de reis- en evenementenbranches, is in de ogen van de meeste deelnemers welkom. Toch vindt een meerderheid niet dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Zo zegt een deelnemer: ,,Het is wrang dat de KLM met miljarden overeind wordt gehouden, om dertigduizend banen te redden. Aan de andere kant dreigt er een gigantische werkloosheid voor de rest van het land.”

Nieuw is een steunpakket voor flexwerkers die niet kunnen werken als ze in quarantaine moeten. Een meerderheid vindt dat deze maatregel te laat komt. De vraag of het beeld klopt dat veel flexwerkers in de financiële problemen zijn gekomen, verdeelt de respondenten: de ene helft vindt van wel, de andere helft niet. ,,Flexwerkers moeten zeker steun krijgen. Het overgrote deel kiest er niet voor om flexwerker te zijn en wordt afgeknepen door de bedrijven waarvoor ze werken”, klinkt het.

Dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zzp’ers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, zijn de meesten het oneens. Velen vinden het zzp’erschap ’eigen keuze’. ,,Je kunt je als zzp’er ook prima zelf verzekeren tegen ziekte. Als je corona krijgt, dan is dat gedekt. Doe je het niet, en je wordt ziek, dan heb je verkeerd gegokt.” Maar zo makkelijk is het niet vertelt een zzp’er die het nu moeilijk heeft: ,,Ik was in mijn derde jaar als starter en na de eerste golf was mijn spaarpotje als leeg.”

Voor werknemers zijn er allerlei vangnetten, zoals WW en Ziektewet. Een meerderheid vindt dat deze er ook moeten komen voor flexwerkers en zzp’ers. ,,Er moet zeker een vangnet komen. Je kunt er niet van uitgaan dat flexwerkers en zzp’ers enorme reserves blijven aanhouden om het hoofd boven water te houden”, stelt een voorstander. Toch vindt eveneens een meerderheid dat zzp’ers en flexwerkers zichzelf ook moeten indekken tegen calamiteiten. Het bleek bijvoorbeeld dat één op de acht werkenden geen buffer heeft om een periode van inkomensverlies te kunnen overbruggen. Iemand anders ziet zzp en flexwerk als een weeffout in het sociale systeem in Nederland dat hoognodig gerepareerd moet worden.

Over de toekomst van flexwerkers en zzp’ers is een (krappe) meerderheid van de respondenten positief. Zij denken dat als de crisis voorbij is, deze werkenden weer volop aan de slag kunnen. Sommige respondenten geloven dat er nu ook ’werk genoeg’ is. ,,Je kunt altijd pakketten rondrijden of helpen in de zorg”, zo suggereert iemand. Zelf is een meerderheid van de stemmers niet bevreesd voor de financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. Degenen die zich wel zorgen maken, zijn meestal gepensioneerd. ,,De regering is nu wel heel gul met steun, maar de rekening gaat waarschijnlijk straks naar de ouderen.”