’Waarom reageerden ministers zo laat?’

De Taliban kregen amper verzet en verspreiden zich razendsnel over het land. Dat ze binnen een zeer korte tijd Kabul zouden innemen, dat zag de halve wereld nog aankomen. Waarom reageerden demissionair minister Bijleveld van Defensie en demissionair minister Kaag van BZ zo verschrikkelijk laat?

De ministers reageerden alsof zij nog volop tijd hadden. Wat is dit voor een regering, die schijnbaar ook nog blind en doof is? Het maakt me boos en verdrietig. Ambassadepersoneel en de tolken die goed werk hebben verricht voor de Nederlandse militairen; kunnen zij het land nog verlaten? Hoe moeilijk kan het dan zijn om ze in veiligheid te brengen? Of is het toch onwil van de Nederlandse regering?

Deze mensen zijn terecht bang voor hun leven. Kijk naar de geschiedenis, het is niet de eerste keer dat Nederland voor dit dilemma komt te staan. Iedereen die bekend is bij Defensie had Nederland allang kunnen ophalen. Demissionair minister Kaag had de IS-vrouwen binnen de kortste keren opgehaald.

Deze regering moet zich diep schamen.

Corry van Liempd, Rosmalen