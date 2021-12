’Kloof tussen singles en stellen raakt hele samenleving’

Verhalen achter het nieuws

Nicole (37) heeft twee bedrijven en vier kinderen: ’Soms is het chaotisch!’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Nicole Braamhaar-Kötter (37). Met haar man Wouter (37) is ze eigenaar van een visspeciaalzaak en een uitzendbureau voor schi...