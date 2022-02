’Bureaucratie stagneert woningbouw’

In Katwijk moeten 5600 woningen in Valkenhorst worden gebouwd, het voormalig vliegveld Valkenburg. Door stikstofproblemen is er veel stagnatie.

Een bouwplan in Midden Nederland van 500 woningen die allemaal al verkocht zijn gaat ’on hold’ omdat er een rugstreeppad gesignaleerd is. Sporthal De Schelft in Noordwijkerhout moet voor 2023 worden gesloopt voor nieuwbouw, maar er is een vermoeden dat er een vleermuis rondwaart, dus het wordt zeer kritiek of er wel op tijd gestart kan worden voordat de subsidie vervalt.

Op ieder bouwplan mag democratisch bezwaar worden gemaakt. Iedere Nederlander wil graag dat er wordt gebouwd voor kinderen en kleinkinderen, echter, we willen geen nieuwe woningen naast, achter of voor ons hebben, dus we maken bezwaar.

Beste Hugo, ik wens je veel succes, maar je bent bezig met een paarse krokodil. Ik spreek uit ervaring, ik werk al 40 jaar als architect. Heel Nederland gaat ten onder aan bureaucratie.

Piet Onderwater,

Rijnsburg