’Bang voor gevolgen demonstraties’

Het is verschrikkelijk wat er in Amerika gebeurd is met George Floyd en dat er nog steeds racisme bestaat in alle landen, en zeker ook in Nederland, is natuurlijk vreselijk. Daar zijn wij het allemaal wel over eens denk ik. Maar dat er totaal geen rekening word gehouden met de anderhalve meter bij demonstraties zoals in Amsterdam, Brussel, Parijs etc. vind ik op zijn minst heel zorgelijk.

We zullen het zien over een á twee weken hoe het zich ontwikkelt met corona na de demonstratie in Amsterdam. Stel dat de ziekenhuizen weer vol lopen op de ic en er weer velen aan de beademing moeten, voelen de demonstranten zich daar dan ook verantwoordelijk voor?

Die vraag durft blijkbaar niemand bij een praatprogramma te stellen aan de organisatoren van de demonstraties. En hoe zal Femke Halsema zich dan voelen?

Ik snap niet dat Femke zelf nog niet is opgestapt en nog steeds anderen de schuld in hun schoenen probeert te schuiven. Een excuus past niet bij haar

Aad van Leeuwen, Tilburg