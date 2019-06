’Een juist idee, maar nauwelijks realistisch’

Heert-Jan Knoops Ⓒ Hollandse Hoogte

Enkele weken geleden pleitte minister Blok voor een IS-tribunaal in de VN Veiligheidsraad. Deze week zijn in Zweden aanvullende besprekingen gevoerd met verschillende Europese landen over het op te zetten IS-tribunaal. Een aantrekkelijke manoeuvre omdat het berechting in eigen land omzeilt. Maar hoe haalbaar is dit?