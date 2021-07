’Strenger asielbeleid nodig’

Nu de politiek nog. Bij de huidige formatie gaat het echter vooral daar niet over. Stel je voor dat een te rechts standpunt van de VVD in deze kwestie de linkse wegkijkers van D66 doen besluiten om niet langer aan de formatie deel te nemen. Dan komt er geen Rutte IV. En dat kan natuurlijk niet, dat wil Rutte niet. En zo blijven we al jaren weg van de echte issues en blijven de baanloze statushouders onze economie uithollen. Waarom kan Rutte niets eens over zijn eigen schaduw heen stappen en een voornamelijk rechts kabinet formeren? Niet zo gezellig, ik weet het, maar daarvoor zit je ook niet in de politiek tenslotte. Pak de problemen dan eens echt aan en doe wat deze democratie je als politicus dicteert. Nederland wil namelijk actie en verandering zien en wel nu.

Jan Pronk, Beverwijk