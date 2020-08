’Weer Nagel als 50Plus-leider’

Na de zoveelste ruzie waarbij Nagel overigens, als erevoorzitter op de achtergrond, zelf ook betrokken was, vertrok ook het gezicht van de partij, Henk Krol. Je vraagt je vervolgens dan toch af hoe het komt dat een partij, met een dergelijke grote potentiële achterban, niet in staat is om een ander boegbeeld te vinden dan een een 81-jarige ruziemaker. We trekken een streep onder het verleden en gaan een nieuwe start maken zei Jan Nagel het afgelopen weekend na zijn zege. Zo langzamerhand bekruipt me toch het gevoel dat Nagel ondertussen de enige is die nog vertrouwen heeft in een goede afloop.

Jan Pronk, Beverwijk