’Maak onderwijs altijd seculier’

Na het ter discussie stellen van kerstbomen en christelijke feestdagen op scholen en universiteiten, is het nu dus tijd voor de volgende stap. Het faciliteren van gebedsruimtes in seculiere scholen. Wat daar divers en inclusief aan is, is volslagen onduidelijk, want dat gaat vaak verder met het scheiden van vrouwen en mannen.

Docenten en leiding met slappe knieën gaan de discussie uit de weg door dit als inclusief en divers te kwalificeren, maar dat is natuurlijk een enorme gotspe. We moeten deze ontwikkeling hoe dan ook stoppen door ons onderwijs binnen alle geledingen seculier te maken en te houden en dus het belijden van geloof in ons onderwijs onmogelijk te maken. Niet omdat we alles maar moeten verbieden, maar wel omdat deze zeer ongewenste opmars van de islam in ons dagelijkse leven steeds grotere vormen aanneemt.

Een mooie taak voor minister Wiersma om nu op een goede manier zijn gezag te laten gelden

Jan Pronk, Beverwijk