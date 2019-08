’Stoppen met ja-knikken in Brussel’

Wanneer stoppen we met alleen maar betalen en ja-knikken in Brussel. KLM wordt leeggezogen, visserij kapot gemaakt, positie Timmermans tegen gehouden en nu is ook Dijsselbloem, door zijn toedoen, opzij geschoven voor notabene een kandidate die te oud is.

De Franse president Macron wil alleen maar binnenhalen, zoals de marineorder en binnenkort een Europees noodfonds om zijn falen, d.w.z. een tegemoetkoming aan de gele hesjes, het beperkt verhogen van de pensioenleeftijd en de boete voor het overschrijden van het bekende 3% begrotingstekort, te betalen.

Het wordt tijd dat Nederland de hakken eens in het zand zet en zijn tanden laat zien. Nederland krijgt straks nog veel meer voor zijn kiezen als Engeland de EU verlaat met een no-deal.

Joep Hehenkamp