’Wolven hebben vrij spel’

Dus als er bij wijze van spreken een wolf wordt gesignaleerd in het Vondelpark in Amsterdam, moet deze met rust worden gelaten en mogen bezoekers zelf bepalen of ze het wel of niet aandurven het Vondelpark met of zonder kinderen of honden te betreden. Er is zelfs een wolf op een rotonde in Nunspeet gespot, die binnen de bebouwde kom waarschijnlijk op zoek was naar een smakelijk hapje en dan denk ik aan onze trouwe viervoeter de hond.

Als wolven al niet bang meer voor de mens gaan worden , dan zijn deze dieren alleen maar een bedreiging voor ons en zeker geen aanwinst. Ondertussen worden de laatste moeflons in het Nationaal Park De Hoge Veluwe door wolven op afgeslacht.

Frans Boomer, Nieuwegein