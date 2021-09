’Te veel geld naar behoud van natuur’

Bij natuurbeheer krijg je de indruk dat alles terug moet naar de toestand van 200 jaar geleden. Waarom? Natuur verandert en je kunt geen fractie van een seconde achteruit. Waarom zou je alles willen sparen? Wie van de 17 miljoen Nederlanders ziet dat ene orchideetje in dat Drentse beekdal of dat breedbladige zonnedauwtje in de Peel? Hebben we niet miljoenen jaren goed kunnen leven zonder mammoeten en ging het in ons land ook niet prima zonder korenwolf, das, bever en wolf?

Moeten we onze prima functionerende agrarische sector vervangen door weiden met biezen, brandnetels en ijzerhart en Schotse Hooglanders en Przewalskipaarden?

Zijn de honderden miljoenen die jaarlijks door allerlei natuurbescherming instanties worden uitgegeven niet beter te besteden?

We hebben wel voldoende geld voor huisvesting van visdiefjes op de Marker Wadden maar niet voor huisvesting van onze kinderen en kleinkinderen.

Ik zou tegen al die vrijwilligers willen zeggen, laat de natuur met rust.

H.A. Visser,

Driebergen