De Kwestie: Is de bitcoin een blijvertje of een zeepbel?

Deze week werd weer eens duidelijk hoe snel het kan gaan met de waarde van de ongedekte cryptomunt.

Is de bitcoin niettemin het betaalmiddel van de toekomst of de tulpenbolmanie van nu? We vragen het aan twee experts op dit gebied: Peter Slagter en Wim Boonstra.

En wat denkt u? Heeft u bitcoins of laat u de cryptomunt vooralsnog aan u voorbij gaan. En waarom dan? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.