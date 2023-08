Veel te lang moeten wachten

Conny wacht twee maanden op een reactie op haar aanvraag, maar hoort niets van de gemeente. Daarom belt ze zelf met het gemeenteloket. De medewerker die ze spreekt vertelt dat de beoordelingscommissie nog bezig is met haar aanvraag. Ze moet zeker nog een paar maanden geduld hebben, zegt de medewerker.

Na een half jaar wachten, is het geduld van Conny op. Ze belt met de gemeente. Die vertellen dat ze een week later bericht krijgt. Maar dat bericht komt niet. Conny belt opnieuw met de gemeente. En dan weer, en weer. Iedere keer krijgt ze hetzelfde te horen: 'nog even wachten mevrouw, de beoordelingscommissie is ermee bezig. U ontvangt volgende week bericht'.

Maanden later ontvangt Conny eindelijk een brief. Maar daarin staat iets anders dan waar ze op hoopte. Schijnbaar miste een formulier in haar Wmo-aanvraag. Daardoor kon de beoordelingscommissie haar aanvraag niet behandelen. Conny stuurt de missende informatie zo snel mogelijk op.

Maar daarna blijft het weer stil. De moed zakt in haar schoenen. Het is bijna een jaar geleden sinds zij de Wmo-aanvraag indiende bij de gemeente. Conny neemt contact met ons op en collega Anastasia gaat met haar zaak aan de slag. Anastasia vraagt aan de gemeente waarom dit allemaal zo lang duurt. Opeens komt de gemeente in actie. Twee weken later ontvangt Conny dan eindelijk de brief waar ze al bijna een jaar op wacht. Haar aanvraag is goedgekeurd en ze krijgt een nieuwe aangepaste driewieler.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de behandeling van een Wmo-aanvraag vertraging oploopt. Dan is het wel belangrijk dat de gemeente daarover duidelijk communiceert, en vertelt wat iemand kan verwachten. De gemeente had in dit geval veel eerder moeten vragen naar de missende informatie. Het kan niet zo zijn dat je bijna een jaar moet wachten op een reactie van de gemeente. Dat is onaanvaardbaar lang.

* Niet de echte naam

