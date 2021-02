’Uiterste redmiddel werd al snel ingezet’

Dan is het leuk om artikelen tegen te komen van nog maar een paar weken geleden. De avondklok was toen geen optie. Mensen mochten nog twee mensen ontvangen. De avondklok kon pas komen als al het andere geprobeerd was. Het (naleven van) thuiswerken werd met name genoemd. Inmiddels mogen we nog maar een persoon ontvangen. Er zijn echter nog veel te veel bedrijven die mensen niet laten thuiswerken.

Dus is de conclusie dat niet alle opties zijn gepasseerd. Voordat het uiterste redmiddel werd ingezet. Als ik advocaat was voor Viruswaarheid zou ik hier op inzetten vrijdag, naast de ongegronde juridische grond.

Danny van Geldorp

Amsterdam