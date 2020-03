Uitslag stelling: ’Leg leven in provincie stil’

De meesten zijn blij met de genomen maatregelen zoals het schrappen van alle voetbalduels en andere evenementen in Noord-Brabant. Zij denken dat dit zal helpen om de coronavirus-verspreiding een halt toe te roepen. Maar velen vinden ook dat de overheid te veel overlaat aan lokale autoriteiten en het RIVM. Zij menen dat Den Haag de regie moet nemen in deze tijden van onzekerheid en daadkracht moet tonen. „De genomen maatregelen zijn niet genoeg, men is veel te laks en men loopt constant achter de feiten aan. Harde maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de zorg niet overspoeld raakt. Ik snap dit afwachtende beleid echt niet.” En een ander valt bij: „Proberen te isoleren, daar is niets mis mee. Men moet wel zijn dagelijkse dingen kunnen blijven doen. De rol van de overheid is in deze zeer matig. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport verwijst voor beleid naar GGD en RIVM. Dit is een zwaktebod; het lijkt erop dat hij het zelf niet weet en zich verschuilt om welke reden dan ook.”

Velen denken ook dat isolatie van de provincie en haar inwoners gewoon noodzaak is omdat zij verwachten dat veel Brabanders zich niet vrijwillig zullen houden aan de ’sociale onthouding’ van zeven dagen.

Een enkeling vermoedt dat het publiek niet volledig wordt geïnformeerd om paniektoestanden te voorkomen: „Ze zijn al te laat, de cijfers van ziektegevallen worden ook gemanipuleerd omdat de gezinsleden en veel anderen niet meer getest worden. De cijfers kun je vermenigvuldigen met vier of zoiets. De regering is te laks met beslissingen nemen.”

Waar veel festivals en optredens werden afgelast, zou het paardenevenement Indoor Brabant komend weekeinde aanvankelijk met maximaal 1000 toeschouwers per dagdeel doorgaan. Sommige deelnemers hadden daar ook kritiek op. Zo schrijft een criticus: „Die stomme Indoor Brabant in Den Bosch mag wel doorgaan. Het gaat alleen maar om het geld.” Na ampel overleg wordt Indoor Brabant toch zonder publiek gehouden.

Een derde van de respondenten is erop tegen om de hele provincie Noord-Brabant in quarantaine te plaatsen. „Heel Brabant op slot vind ik nogal drastisch. Wat wel had moeten gebeuren was geen carnaval vieren. Ik denk dat daar de ellende in Nederland echt begonnen is. Verder moet eenieder zich aan de opgelegde richtlijnen houden. Het is even niet anders. Hopelijk waait het dan weer snel over.” Maar de meesten verwachten niet dat er snel een einde komt aan de coronacrisis. Sterker nog, velen verwachten nog veel meer gevolgen in de komende tijd, waaronder forse klappen voor de financieel-economische - en reissector.

Hoewel iets meer dan de helft het coronavirus niet vreest, zijn er velen die naast de RIVM-adviezen ook individuele maatregelen nemen. Zo ook een oncologie-verpleegkundige: „Ik zie hoe angstig mijn patiënten hiervan worden. Zaterdag is er een feestje in Hilversum en er komen allemaal Brabanders. Het is allemaal lollig, maar ik ga niet om eventuele besmetting te voorkomen!”